Umut Kanatları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Umut Kanatları filmi ne zaman, nerede çekildi?

Umut Kanatları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Umut Kanatları filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Umut Kanatları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Umut Kanatları konusu, özeti ve Umut Kanatları oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Umut Kanatları filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Umut Kanatları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Umut Kanatları filmini izleyecek olanların merak ettiği Umut Kanatları konusu nedir, Umut Kanatları oyuncuları kimler ve Umut Kanatları özeti gibi konuları inceliyoruz.

UMUT KANATLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küçük bir kasabada yaşayan Doug White, eşi ve iki çocuğuyla kısa bir uçuşa çıkar. Ancak uçuş sırasında pilot aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeder ve uçak kontrolsüz bir şekilde kalır. Doug, eşi ve çocukları, uçağı kontrol altına almak için tüm çabalarını seferber ederler. Uçuş deneyimi olmamasına rağmen, Doug sahip olduğu sınırlı bilgi ve tecrübeyle uçağı güvenli bir şekilde indirebilecek midir?

UMUT KANATLARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Dennis Quaid, Doug White rolünde

Heather Graham , Terri White rolünde

Jesse Metcalfe Kari Sorenson olarak

Abigail Rhyne Bailey White rolünde

Jessi Case, Maggie White rolünde

Brett Rice Jeff White rolünde

Rocky Myers Dan Favio rolünde

Selena Anduze Lisa Grimm rolünde

E. Roger Mitchell , Brian Norton rolünde

Joe Knezevich Ralph rolünde

Brandon Quinn, Ellis Ross rolünde

Roger Anthony Bill Jones rolünde

Raina Grey Donna rolünde

Trayce Malachi Buggy rolünde

Anna Enger Ritch Ashley Harrison rolünde

Wilbur Fitzgerald Joe Cabuk rolünde

Holly A. Morris Claire rolünde

Rachael Markarian Linda rolünde

James Healy Jr., Rahip Williams rolünde

UMUT KANATLARI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sean McNamara tarafından yönetilen 2023 yapımı gerilim- dram türündeki film Umut Kanatları televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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