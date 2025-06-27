Umut Kanatları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Umut Kanatları filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Umut Kanatları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Umut Kanatları konusu, özeti ve Umut Kanatları oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Umut Kanatları filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Umut Kanatları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Umut Kanatları filmini izleyecek olanların merak ettiği Umut Kanatları konusu nedir, Umut Kanatları oyuncuları kimler ve Umut Kanatları özeti gibi konuları inceliyoruz.
UMUT KANATLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Küçük bir kasabada yaşayan Doug White, eşi ve iki çocuğuyla kısa bir uçuşa çıkar. Ancak uçuş sırasında pilot aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeder ve uçak kontrolsüz bir şekilde kalır. Doug, eşi ve çocukları, uçağı kontrol altına almak için tüm çabalarını seferber ederler. Uçuş deneyimi olmamasına rağmen, Doug sahip olduğu sınırlı bilgi ve tecrübeyle uçağı güvenli bir şekilde indirebilecek midir?UMUT KANATLARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Dennis Quaid, Doug White rolünde
Heather Graham , Terri White rolünde
Jesse Metcalfe Kari Sorenson olarak
Abigail Rhyne Bailey White rolünde
Jessi Case, Maggie White rolünde
Brett Rice Jeff White rolünde
Rocky Myers Dan Favio rolünde
Selena Anduze Lisa Grimm rolünde
E. Roger Mitchell , Brian Norton rolünde
Joe Knezevich Ralph rolünde
Brandon Quinn, Ellis Ross rolünde
Roger Anthony Bill Jones rolünde
Raina Grey Donna rolünde
Trayce Malachi Buggy rolünde
Anna Enger Ritch Ashley Harrison rolünde
Wilbur Fitzgerald Joe Cabuk rolünde
Holly A. Morris Claire rolünde
Rachael Markarian Linda rolünde
James Healy Jr., Rahip Williams rolündeUMUT KANATLARI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Sean McNamara tarafından yönetilen 2023 yapımı gerilim- dram türündeki film Umut Kanatları televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.