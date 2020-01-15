Umut Işığı'ndan Akçakocaspor'a ziyaret
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Umut Işığı'ndan Akçakocaspor'a ziyaret

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi, Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz Akçakocaspor kulübünü ziyaret etti.

15.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:07
Umut Işığı'ndan Akçakocaspor'a ziyaret

Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi, Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz Akçakocaspor kulübünü ziyaret etti.


Nursen Yanmaz, Akçakocaspor kulübüne gerçekleştirdiği ziyarette karşılaştığı ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akçakocaspor'un bundan sonraki süreçte de çok daha iyi noktalara geleceğine inancının sonsuz olduğuna değindi ve kulüp yöneticilerine, sporculara başarılar dileyerek her zaman yanlarında olduklarını imkan buldukça da eşi Başkan Okan Yanmaz'la maçlara gittiğini ve Akçakocasporun elde ettiği galibiyetlerden mutlu olduklarını söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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