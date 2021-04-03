Umut Çocukları Derneği'ne bağışlanacak
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Umut Çocukları Derneği'ne bağışlanacak

Hürriyet - Haberler | Magazin
Umut Çocukları Derneği'ne bağışlanacak

Sali, albümde tüm hakları Umut Çocukları Derneği'ne bağışlayacağı Cem Adrian'ın bestelediği Yaralım şarkısını seslendirdi.

Sali, albümde tüm hakları Umut Çocukları Derneği'ne bağışlayacağı Cem Adrian'ın bestelediği Yaralım şarkısını seslendirdi. Sali, ayrıca "İçime atıyorum" şarkısında Mustafa Ceceli ile düet yaptı. 

Toplamda 400 milyon izlenmeye erişen single şarkılarının da yer alacağı; 9'u yeni olmak üzere 15 şarkıdan oluşan, fotoğraflarını Nihat Odabaşı'nın çektiği albüm DMC etiketi ile dijital platformlarda ve  müzik marketlerde yerini aldı.

Kaynak: Hürriyet

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