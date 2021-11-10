Magazin dünyasının renkli simalarından Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, bugün TV8'de yayınlanan sabah programı 2. Sayfa'ya katıldı. Hayatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan sanatçı, duygusal anlar yaşadı. Kızının psikolojik tedavi gördüğünü ve kendisinin de bu durumdan dolayı depresyon geçirdiğini söyledi. Programı izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Peki Umut Akyürek kimdir? Umut Akyürek nereli, kaç yaşında? sizler için derledik.

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da doğdu. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. ilköğretim ve ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. Akyürek, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur.

Umut Akyürek, 1989'da Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı. 1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında evlendi. Çiftin 2005 yılında kızları Melek ismini verdikleri bir kızları oldu.

UMUT AKYÜREK'İN EŞİ KİMDİR?

Umut Akyürek, 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile evlenmiştir.

1972 yılında dünyaya gelen Oktay Ertuğrul Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Aslen Elazığ Aydınlar Hedi Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü köyünde geçmiştir.

Oktay Ertuğrul İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Daha sonra TRT sınavlarına girmiş TRT sanatçısı olmuştur.

2007 yılında Lirik ve 2013 yılında Sır isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini almıştır.

UMUT AKYÜREK'İN HASTALIĞI NEDİR?

Yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çeken ve kullandığı ilaçlardan fayda göremeyen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'e, 'delirten hastalık' veya 'intihar hastalığı' olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' (ani yüz ağrısı) teşhisi konulmuştu.

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