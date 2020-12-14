Umurlu'daki yol çalışmaları vatandaşları memnun etti
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Umurlu'daki yol çalışmaları vatandaşları memnun etti

14.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:28
Umurlu'daki yol çalışmaları vatandaşları memnun etti

Efeler Belediyesi ihtiyaç duyulan mahallelerde yol çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediyesi ihtiyaç duyulan mahallelerde yol çalışmalarına devam ediyor. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda çalışma gerçekleştirdiği son adres Umurlu Mahallesi oldu. Umurlu Mahallesi 1092 Sokak'taki taş döşeme çalışmalarını tamamlayan ekipler, mahalledeki yolları güzelleştirmeye devam ediyor.

Umurlu Mahallesi 1092 Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, yolun tamamlanmasıyla birlikte, ardı ardına yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Başkan Atay ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, güzel dileklerini dile getiriyor.

"35 yıllık çilem sona erdi"

35 yıldır aynı mahallede ikamet ettiğini belirten Ersun Kavas, yaptığı sosyal medya paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bu zamana kadar hiçbir hizmet alamamıştık. Zaman geldi, yağmur sularından evimize giremedik, yaz mevsiminde tozdan penceremizi açamadık. Mahalle Muhtarımız Soner Afşar'ın gayretiyle ve Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay sayesinde yolumuz yapıldı. Başkanımıza, Fen İşleri Müdürümüze ve belediye çalışanlarına teşekkür ederim, hizmetlerinin devamını dilerim."

"Çok şükür yolumuz yapılıyor. Allah yolunuzu açık etsin" diyen mahalle sakinlerinden Mehmet Özçam da, Umurlu Mahalle Muhtarı Soner Afşar'a, Başkan Atay'a ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Uzun yıllardır bekledikleri yolun taş döşeme çalışmasının yapıldığı belirten Ahmet Karakoç ise söz konusu yoldan fotoğraflar paylaşarak emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Umurlu'daki yol çalışmaları vatandaşları memnun etti
Umurlu'daki yol çalışmaları vatandaşları memnun etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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