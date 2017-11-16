Umurbey'de Dünya Diyabet Günü Etkinlikleri

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.



Lapseki Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) bünyesinde görevli hemşireler tarafından belediye binası önüne stant kurularak görsel sunum gerçekleştirildi. Vatandaşlara diyabetin zararları ve korunma yollarını anlatan hemşireler ayrıca eğitici broşür dağıttı. TSM yetkilileri amaçlarının vatandaşların diyabet hakkında bilinçlenmesini sağlayarak yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu kaydetti. Ücretsiz şeker ölçümünün de yapıldığı organizasyona Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş'ta eşlik ederek, sağlık kontrolünden geçti. - ÇANAKKALE