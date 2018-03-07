Umre'den Dönen İsa Taş'a Ziyaret

Umre ziyaretini tamamlayarak görevinin başına dönen Körfez Belediye Başkan Yardımcısı ve Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş'a ziyaretler sürüyor.

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, 10 günlük umre ziyareti sonrasında görevinin başına dönerken, çok sayıda ziyaretçiyi de kabul etmeye başladı. Başkan Yardımcısı İsa Taş, son olarak AK Parti İl Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Engin Koyun, Körfez İlçe eski Yöneticisi Yusuf Baki, Din Görevlileri Derneği Başkanı Mustafa Bektaş ve beraberindeki heyeti ağırladı. Taş, ziyaretçilerine zemzem ve hurma ikram ederken, kutsal topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Umrede yaşadığı anılarından bahseden ve herkesin kutsal toprakları görmesi gerektiğini vurgulayan İsa Taş, "Rabbim isteyen herkesin kutsal toprakları görmesini nasip etsin. Oradaki duygu ve hissiyatı anlatmak mümkün değil" dedi. - KOCAELİ