İSTANBUL-Ümraniyeliler ilk sahura Hacivat ve Karagöz'le uyandı
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İSTANBUL-Ümraniyeliler ilk sahura Hacivat ve Karagöz'le uyandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL-Ümraniyeliler ilk sahura Hacivat ve Karagöz'le uyandı

Belediyenin düzenlediği etkinlikle vatandaş ilk sahuruna ve Karagöz ve Hacivat'ın manileriyle uyandı.

Belediyenin düzenlediği etkinlikle vatandaş ilk sahuruna ve Karagöz ve Hacivat'ın manileriyle uyandı. Hacivat ile Karagöz davul çalıp vatandaşlara maniler okudu.

Ümraniye Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinlikte Karagöz ile Hacivat, saat 03.00 sıralarında Ümraniye Çiftlik Sokak'ta vatandaşı davul ve maniler eşliğinde sahura çağırdı. Sahura kalkan vatandaşlardan bazıları ise pencere ve balkonlarından Hacivat ile Karagöz'ü izleyerek onlara el salladı. Karagöz ile Hacivat ilçe sakinlerine, 'Herkese hayırlı sahurlar efendim. Bütün ailelerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Karagözümüzle Hacivatımızla hep beraberiz. Herkese sevgi, barış, huzur dolu, mutlu, hayırlı ramazanlar' şeklinde seslendi.

'VATANDAŞA PANDEMİ SÜRECİNDE, EĞLENCELİ SAHUR YAPALIM İSTEDİK'

Herkesin ramazanını kutlayan Ümraniye Belediyesi Basın Sözcüsü Fatih Çiftçi, 'Bugün sahurun ilk günü. Biliyorsunuz şu anda pandemi sürecindeyiz, bu süreçte maalesef etkinlikler yapılamıyor. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak vatandaşlarımıza eğlenceli bir sahur yapalım, vatandaşımızı Hacivat ve Karagöz'le sahura kaldıralım istedik. Biliyorsunuz ramazanın en özel etkinliklerinden bir tanesi de Hacivat ile Karagözdür. Vatandaşlarımız çocuklarıyla balkonlarına çıkıp bize sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Her gün her an bir mahallede, caddede bir sokakta olabilir, vatandaşlarımıza sürpriz yapabiliriz. Güzel bir etkinlik oldu vatandaşlarımız da güzel karşılık verdi' açıklamasında bulundu.

İSTANBUL-Ümraniyeliler ilk sahura Hacivat ve Karagöz'le uyandı
İSTANBUL-Ümraniyeliler ilk sahura Hacivat ve Karagöz'le uyandı
İSTANBUL-Ümraniyeliler ilk sahura Hacivat ve Karagöz'le uyandı
İSTANBUL-Ümraniyeliler ilk sahura Hacivat ve Karagöz'le uyandı
İSTANBUL-Ümraniyeliler ilk sahura Hacivat ve Karagöz'le uyandı
İSTANBUL-Ümraniyeliler ilk sahura Hacivat ve Karagöz'le uyandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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