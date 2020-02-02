Ümraniye'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Ümraniye'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ümraniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

02.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:00
Ümraniye'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracıyla uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli G. ve Kemal Ş'yi Ihlamurkuyu Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde bir araç içerisinde yakaladı.

Şüphelilerden Hakan Aslan G.'nin yapılan üst aramasında 24 parça halinde 36,28 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 605 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan Aslan G. tutuklandı.

Kaynak: AA
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