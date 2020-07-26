ÜMRANİYE'DE TOZ VE KOKU EYLEMİ; ASFALT FABRİKASININ GİRİŞİNİ KAPATTILAR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÜMRANİYE'DE TOZ VE KOKU EYLEMİ; ASFALT FABRİKASININ GİRİŞİNİ KAPATTILAR

ÜMRANİYE'de toplanan bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı asfalt fabrikasından mahallelerine toz ve kötü koku geldiği gerekçesiyle eylem yaptı.

26.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:03

ÜMRANİYE'de toplanan bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı asfalt fabrikasından mahallelerine toz ve kötü koku geldiği gerekçesiyle eylem yaptı. Çöp konteynerleri ile fabrika girişini kapatan mahalle sakinleri, iş makineleri ve kamyonların fabrikaya girmesine engel oldu.

Hekimbaşı Mahallesi'nde oturan çevre sakinleri, İBB'ye bağlı İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT)'nin fabrikasından toz ve kötü koku geldiğinipencerelerini açamadıklarını, sokağa çıkamadıklarını belirterek, fabrika girişini çöp konteynerleriyle kapatarak araç ve kamyonların geçişine izin vermedi. Fabrikadan çıkan toz nedeniyle çocuklarının hasta olduğunu, nefes alamaz hale geldiklerini, ev ve araçlarının tozdan görünmez durumda olduğunu söyleyen çevre sakinleri sorunun çözümünü istedi.

ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARAMIYORUZ

Fabrika arkasında evininin olduğunu söyleyen Hatice Sezer, Bu güne kadar müracaat etmediğimiz yer kalmadı. Felaket derecede toz, çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Camları yıkıyoruz, 1 saat geçmeden yine aynı toza bulanıyor. Bu sıcakta ne yapabiliriz ki, koronavirüs var bir yere gidemiyoruz. Çocuklarımız hasta oluyor. Astım, bronşit... Burası büyükşehir belediyesine bağlı asfalt fabrikası diye konuştu.

AĞAÇLARIN RENGİ BİLE DEĞİŞTİ Astım hastası olduğunu söyleyen İbrahim Öztürk de, Yıllardır bu soru devam ediyor. Büyükşehir'e gittik, gitmediğimiz bir yer kalmadı. Ama sorunumuzu kimse bir çözüm bulmadı. Ayağımız parkelere yapışıyor. Dışarı çıkamıyoruz. Kötü koku ve toz öksürtüyor. Bu bizim yıllardır kabusumuz oldu diye konuştu. Başka bir mahalleli ise Ağaçların rengi bile değişti. Evin içleri her taraf toz, kum. Camları açamıyoruz, evde hapis kalıyoruz şeklinde konuştu. Polis ve mahalle muhtarının fabrikadaki yetkililerle görüşülmesinin ardından eylem sona erdi.

ÜMRANİYE'DE TOZ VE KOKU EYLEMİ; ASFALT FABRİKASININ GİRİŞİNİ KAPATTILAR

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Güncel
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı 3. Sayfa
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı Yaşam
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Güncel
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla...
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Magazin
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe, Mahmut'u ve İrfan'ı istedi ama göndermedik
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe, Mahmut'u ve İrfan'ı istedi ama göndermedik
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşanan krizi dobra dobra anlattı
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşanan krizi dobra dobra anlattı
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özlem Zengin Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ali Koç Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: ÜMRANİYE'DE TOZ VE KOKU EYLEMİ; ASFALT FABRİKASININ GİRİŞİNİ KAPATTILAR - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 11:05:51. #1.15#
title