ÜMRANİYE'DE TAŞLI YUMRUKLU KAVGA
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ÜMRANİYE'DE TAŞLI YUMRUKLU KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de iki grup arasında taşlı yumruklu kavga kameraya yansıdı.

ÜMRANİYE'de iki grup arasında taşlı yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Olay dün cumartesi öğle saatlerinde Dudullu'da meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek taşlı yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga edenleri çevredekiler ayırmaya çalıştı. Kavga edenlerden birinin karşısındaki kişinin taşla kafasına vurduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavga eden tarafları ayırarak uzaklaştırdı.

ÜMRANİYE'DE TAŞLI YUMRUKLU KAVGA
ÜMRANİYE'DE TAŞLI YUMRUKLU KAVGA
ÜMRANİYE'DE TAŞLI YUMRUKLU KAVGA
ÜMRANİYE'DE TAŞLI YUMRUKLU KAVGA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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