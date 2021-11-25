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Ümraniye'de otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

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Ümraniye'de otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

Cengiz ÇOBAN / ÜMRANİYE'de dört yol kesişiminde çarpışan otomobillerden biri savrularak önce kaldırımdaki yayaya daha sonra dükkana girdi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Cengiz ÇOBAN/ ÜMRANİYE'de dört yol kesişiminde çarpışan otomobillerden biri savrularak önce kaldırımdaki yayaya daha sonra dükkana girdi. Kaldırımda yürüyen yaya kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, otomobilin  yayaya çarptıktan sonra  dükkana  girdiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen cumartesi Ümraniye Altınşehir Mahallesi Gökyüzü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre dört yol kesişiminde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri önce kaldırımdaki yayaya çarptı, daha sonra da dükkana girdi. Kazayı gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan dükkandaki bir kişi  ve yaya ambulansla  hastaneye kaldırıldı. Dükkanda hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında  dükkanda bulunan Muhammed Gümüş, "Bu dört yolda biri yukarıdan geliyordu,diğeri de sokaktan çıktı. Çarpıştıktan sonra savrulan otomobil önce kaldırımdaki yayaya daha sonra dükkana girdi. O sırada içeride müşterim vardı. O da ekmek dolabının altında kaldı. Dışardaki yayanın çok şükür durumu iyiymiş. Şimdi evinde istirahat ediyormuş" diye konuştu.


Ümraniye'de otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

Ümraniye'de otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

Ümraniye'de otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

Ümraniye'de otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

Ümraniye'de otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

Ümraniye'de otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

Ümraniye'de otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

Ümraniye'de otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

Ümraniye'de otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı

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