Son dakika haberleri: Ümraniye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri: Ümraniye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

04.01.2021 04:53 | Son Güncelleme: 04.01.2021 05:09

Son dakika haberler... Ümraniye'de, kamyonetle çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

Ümraniye'de, kamyonetle çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

Necip Fazıl Bulvarı ile Kürkçüler Caddesi'nin kesiştiği, trafik ışıklarının bulunduğu noktada N.C. yönetimindeki 34 FP 4492 plakalı kamyonetle, 34 DMJ 1411 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosikletin yabancı uyruklu olduğu anlaşılan sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyonetin şoförü polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberleri: Ümraniye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Ümraniye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Ümraniye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Ümraniye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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