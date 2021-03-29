ÜMRANİYE'DE İSTİNAT DUVARININ ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA
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ÜMRANİYE'DE İSTİNAT DUVARININ ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ÜMRANİYE'DE İSTİNAT DUVARININ ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHAÜmraniye'de 14 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü.

Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi
Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Ümraniye'de 14 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halinde bulunan 4 araç bahçe boşluğuna düştü. Duvarın çökmesiyle araçların düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bir hafif ticari aracın geçtiği ve o sırada çökme meydana geldiği görülüyor. Çökmeyle birlikte sokak üzerindeki araçların boşluğa düştüğü ve ardından vatandaşların sokağa döküldüğü kameraya yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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