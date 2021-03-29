ÜMRANİYE'DE İSTİNAT DUVARININ ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHAÜmraniye'de 14 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Ümraniye'de 14 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halinde bulunan 4 araç bahçe boşluğuna düştü. Duvarın çökmesiyle araçların düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bir hafif ticari aracın geçtiği ve o sırada çökme meydana geldiği görülüyor. Çökmeyle birlikte sokak üzerindeki araçların boşluğa düştüğü ve ardından vatandaşların sokağa döküldüğü kameraya yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı