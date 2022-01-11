Ümraniye'de indirim yetmedi yarım saat arayla iki halı çaldı - Haberler
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Ümraniye'de indirim yetmedi yarım saat arayla iki halı çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümraniye'de bir halıcı dükkanına aynı gün içinde yarım saat arayla gelen şüpheli kadın, indirim nedeniyle yoğunluk yaşanmasını fırsat bilerek kapı önünde duran halıları çaldı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de bir halıcı dükkanına aynı gün içinde yarım saat arayla gelen şüpheli kadın, indirim nedeniyle yoğunluk yaşanmasını fırsat bilerek kapı önünde duran halıları çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli kadın, cadde üzerinde halı satışı yapan bir işletmeye aynı gün içerisinde iki farklı saatte gelerek kapı önünde duran halıları çaldı. Hırsızlık esnasında içeride müşterilerle ilgilenen işletme sahibi çevredeki esnafın uyarısı sonrası kamera kayıtlarını izleyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Aynı cadde üzerinde çok defa hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın için polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anı işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"YARIM SAAT ARAYLA GELİP GÖTÜRÜYOR"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Mert Şahin, "Şüpheli kadın, önce dışarıdaki halıları inceliyor. Bir süre oyalanıyor. Dükkanda indirim dolayısıyla yoğunluk da vardı. Müşterilerle birlikte içerideydik. Bu boşluğu fırsat bilip halıları götürüyor. Bu da yetmezmiş gibi aklında kalmış olacak ki yarım saat sonra tekrar gelip bir daha hırsızlık yapıyor. Umarım en kısa sürede bulunur" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Elyesa Karatepe - Muharrem Çam/ İHA)

Ümraniye'de indirim yetmedi yarım saat arayla iki halı çaldı

Ümraniye'de indirim yetmedi yarım saat arayla iki halı çaldı

Ümraniye'de indirim yetmedi yarım saat arayla iki halı çaldı

Ümraniye'de indirim yetmedi yarım saat arayla iki halı çaldı

Ümraniye'de indirim yetmedi yarım saat arayla iki halı çaldı

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