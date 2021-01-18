Ümraniye'de freni boşalan minibüs araçlara çarpıp gecekondunun bahçesine uçtu
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Ümraniye'de freni boşalan minibüs araçlara çarpıp gecekondunun bahçesine uçtu

18.01.2021 00:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 00:58
Ümraniye'de freni boşalan minibüs araçlara çarpıp gecekondunun bahçesine uçtu

ÜMRANİYE Esenevler Mahallesi'nde park halinde bulunan servis minibüsü frenleri boşalması üzerine sokak üzerinde park halinde duran üç otomobile çarpıp bir gecekondunun bahçesine uçtu.

ÜMRANİYE Esenevler Mahallesi'nde park halinde bulunan servis minibüsü frenleri boşalması üzerine sokak üzerinde park halinde duran üç otomobile çarpıp bir gecekondunun bahçesine uçtu. 

Olay saat 23.00 sıralarında Ümraniye Esenevler Mahallesi Çamlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerine park halinde bulunan 34 LYL 998 plakalı servis minibüsünün bir anda frenleri boşaldı. Freni boşalan minibüs sokak üzerinde bulunan üç araca çarptıktan sonra sokağın sonunda bulunan gecekondunun bahçesine girdi. Kazanın gürültüsünü duyan çevre sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsün içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokağın boş olması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi. 

Kazayı seyretmek için sokağa çıkan vatandaşlar, polis tarafından evlerin dönmeleri konusunda uyarıldı. Sokak üzerinde hasar gören otomobil sahibi, "Nasıl olduğunu görmedik. Sesini duyduk. Burada oturuyoruz zaten. Pert olan araç bizimki. Arabanın arka tarafı yukarı bakıyordu. Çevirmiş arabayı. Bizim aracımız diğerine çarpmış.  Arabanın zaten sol ön tekerleği bahçenin parmaklıklarını aşmış. Eğer bahçe demirleri olmasaymış hepsini alıp götürebilirmiş." dedi. 

"BAHÇE İÇERİSİNDE BULUNAN DEMİRLER ENGELLEDİ. HASAR BÜYÜK"Minibüsün sahibi ise "Sabah servise gitmek için çalıştırmıştık. Araç kızaklamış gitmiş aşağıya. Boştu araç, içerisinde kimse yoktu. Evin önünde park halindeydi." ifadelerini kullandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu sahibi Yaşar Erdem "Yatma saatimiz gelmişti, yatma hazırlığı yapıyorduk.  Haberlere falan baktık, yatacaktık. Evimiz 50 cm ile kurtuldu. Ama hasarım büyük benim. Minibüsü çalıştıran arkadaşa alkol muayenesi yapılmasını istiyorum.  Normal bir insan bu işle uğraşmaz bu saatte. Evime ortadan da girebilirdi. Bizi de öldürebilirdi. Neticede burada oturuyorduk. Koskoca demirleri yıkan minibüs, evin duvarını da yıkardı. Evin önünde bulunan elektrik direği ve bahçe içerisinde bulunan demirler engelledi. Hasar büyük." dedi.


- İstanbul
Ümraniye'de freni boşalan minibüs araçlara çarpıp gecekondunun bahçesine uçtu
Ümraniye'de freni boşalan minibüs araçlara çarpıp gecekondunun bahçesine uçtu
Ümraniye'de freni boşalan minibüs araçlara çarpıp gecekondunun bahçesine uçtu
Ümraniye'de freni boşalan minibüs araçlara çarpıp gecekondunun bahçesine uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN

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