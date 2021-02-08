Son dakika gündem: Ümraniye'de fabrika yangını

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Son dakika haberleri: Ümraniye'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ümraniye'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 katlı, mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan