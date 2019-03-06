Ümraniye'de Evinde Bıçaklanan Kadın Ölü Olarak Bulundu

İstanbul Ümraniye'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Eşini işe gönderdikten sonra evden gelen çığlık seslerini duyan komşular hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaşan sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlenirken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Esenevler Mahallesi Nişancı Sokak'taki binada meydana gelen olayda, bir çocuk annesi Arzu Özkan sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA