ÜMRANİYE'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞTÜ

Ümraniye'de 4 katlı binanın çatısında çalışma yaparken dengesini kaybeden Mustafa Çapan, otomobil garajının çatısına düştü.

Ümraniye 'de 4 katlı binanın çatısında çalışma yaparken dengesini kaybeden Mustafa Çapan, otomobil garajının çatısına düştü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Saydam Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın çatısında çalışma yaparken dengesini kaybeden Mustafa Çapan binanın yanında bulunan garajın çatısına düştü. Durumu gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Çapan'ı sedyeye bağlayarak düştüğü yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mustafa Çapan, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Çapan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz