Ümraniye Belediyesinden Gençlere Sanat Eğitimi

Ümraniye Belediyesinin ilçe genelindeki 15-18 yaş arası gençler için düzenlediği Dikiş, El Nakışı, Ebru, Ahşap Boyama, Çini, Yemek Sunum, Kalem İşi, Kaligrafi, Koro, Değerler Eğitimi; ve içinde kültürel gezilerin de bulunduğu kurslara kayıtlar 28 Haziran itibariyle başladı. Kayıtlar 21 Temmuz'da sona erecek.

Belediye, 15-18 yaş arası gençler için düzenlediği kurslarla gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, zararlı ortamlardan uzak durmaları, akademik eğitimin yanında kültürel, sanatsal kurslar ve değerler eğitimi vererek gençleri geleceğe hazırlıyor.

Ümraniye Belediyesinin dört ayrı kültür merkezinde vereceği; Dikiş, El Nakışı, Ebru, Ahşap Boyama, Çini, Yemek Sunum, Kalem İşi, Kaligrafi, Koro ve Değerler Eğitimi kursları 24 Temmuz'da başlayacak. Öte yandan kurslarla birlikte öğrencilere karadan ve boğazdan İstanbul turu gezileri ve söyleyişilerde de yapılacak.

KURSLARA KATILMAK İÇİN…

Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi, Ahmet Yüksel Özemre, Cemil Meriç ile Mehmet Akif Kültür ve Eğitim Merkezi'nde 5 hafta sürecek kurslara katılmak için; 444 9 822 numarayı arayıp bilgi alabilirsiniz.