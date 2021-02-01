Ümraniye Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kimdir?

Yapılan açıklamalar sonrası merak edilen isimlerden biri Ümraniye Belediye Başkanı oldu. Bu kapsamda vatandaşlar Ümraniye Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kimdir? sorularının yanıtlarını aradı.

Ümraniye Belediye Başkanı gündem konusu olan isimlerden biri oldu. Ümraniye Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? sorusunun cevabı merak konusu oldu.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR, HANGİ PARTİDEN?

2019 seçimlerinde Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım oldu. AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI İSMET YILDIRIM KİMDİR?

1960 yılında, Ümraniye'de doğdu. İlk ve ortaokulu Ümraniye'de okudu, liseyi Bakırköy'de bitirmiştir. 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi unvanıyla mezun oldu.

Mezuniyetin ardından aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin yapımını gerçekleştirdi. Bu yıllar müteahhitliğin yanında çeşitli meslek kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde görev aldı. 1999 yılında KİPTAŞ'a Genel Müdür olan İsmet YILDIRIM, görev süresi boyunca İstanbul'un çeşitli semtlerinde teknik donatı alanları, okulları, camileri ve çarşılarıyla modern şehirler kurmuş olup, bu şehirlerdeki konut sayısı 80 bine ulaştı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı, proje ve bürokratik işlemlerin tamamlandığı tarihi ve kültürel "Süleymaniye Projesi'nin" inşasına da başlamış bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Yıldırım, İngilizce bilmektedir.