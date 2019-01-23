Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı Acılı Gününde Yalnız...

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı acılı gününde yalnız bırakmadı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, vefat eden eniştesinin annesinin cenaze törenine katıldı.

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın vefat eden eniştesinin annesi Sultan Dertli için Ümraniye Armağanevler Mahallesi Hazreti Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meclis Başkanı Yıldırım'ı bu acılı gününde yalnız bırakmayan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, TBMM Başkanı Yıldırım'a taziyelerini iletti.

İkindi namazının ardından düzenlenen cenaze töreni sırasında Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve cenazeye katılanlar caminin bahçesinde saf tuttu. Cenazede Sultan Dertli için yapılan duaların ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından ise Sultan Dertli'nin tabutu omuzlarda cenaze aracına taşındı. Cenaze Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürülerek toprağa verilirken, camiden çıkan vatandaşlar ise Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a taziye dileklerini iletmek için yoğunluk oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA