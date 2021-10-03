Umman'daki 'Şahin Kasırgası' nedeniyle Maskat Havalimanına uçuşlar ertelendi - Haberler
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Umman'daki "Şahin Kasırgası" nedeniyle Maskat Havalimanına uçuşlar ertelendi

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel
Umman'daki

Umman'da "Şahin Kasırgası" nedeniyle Maskat Havalimanına gidiş ve dönüş uçuşlarının ertelendiği duyuruldu.

Umman'da "Şahin Kasırgası" nedeniyle Maskat Havalimanına gidiş ve dönüş uçuşlarının ertelendiği duyuruldu.

Umman Sivil Havacılık Otoritesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şahin" adı verilen kasırga nedeniyle Maskat Havalimanına gidiş ve dönüş uçuşlarının ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, uçuşların yeniden başlayacağı tarihe ilişkin hava durumuna göre "pazar akşamı ya da ikinci bir açıklamaya kadar" şeklinde bilgilendirme yapıldı.

Kasırga merkezinin başkent Maskat'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta olduğu ve merkezde rüzgarın hızının saatte 139 kilometreye kadar ulaştığı belirtilen açıklamada, başkent ve Batıne vilayetinde sağanak yağışların devam ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Maskat'ta kasırganın etkisi geçene kadar acil durumlar dışında ana yollar hariç cadde ve sokakların trafiğe kapatıldığı, bölgede su seviyelerinin yükseleceği tahmin edilerek, Nahda Hastanesinin tahliye edildiği, Karam bölgesindeki ticari bölgenin kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Matrah vilayetinde etkili olan yağışlar nedeniyle sel sularının basması sonucu evlerinde mahsur kalan 10 kişinin sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldığı bilgisi verildi.

Sivil Havacılık Otoritesi dün Umman Denizi'ne bakan kıyılara doğru hareketini sürdüren Şahin Kasırgası nedeniyle iki vilayette 2 gün tatil ilan edildiğini açıklamıştı.

Umman Haber Ajansı da kasırga nedeniyle Zafar ve el-Vusta vilayetlerindeki kamu ve özel sektör çalışanları için tatil ilan edildiğini duyurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman kıyılarına yaklaşan kasırganın olası etkilerine karşı ön önlemler yayınlarken, Suudi Arabistan da kasırgadan "dolaylı olarak" etkilenebileceğini açıklamıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Umman'daki 'Şahin Kasırgası' nedeniyle Maskat Havalimanına uçuşlar ertelendi - Haberler
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