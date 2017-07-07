UMKE Döngel'de Eğitim Tatbikatı Yaptı

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü 2017 eğitim planı içerisinde bulunan, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bünyesinde görev yapan, sağlık personellerinden oluşan ve gönüllülük esasına göre hizmet veren Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Eğitim Tatbikat Kampı Kahramanmaraş Döngel Mahallesi Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait kamp alanında 04-05-06 Temmuz 2017 tarihlerinde yapıldı.

Daha sonra yüksekten ve uçurumdan hasta-yaralı kurtarma, zor koşullarda yaşama ve çalışma konulu eğitimi; MADOSK ( Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü) tarafından Kahramanmaraş UMKE üyesi 50 personele detaylı bir şekilde anlatıldı.

Gruplara ayrılan UMKE ekipleri yüksekten düşme ve değişik senaryolarda, kurtarılması gereken kazazedelere gerçeği aratmayan başarılı müdahaleler yaptı.

UMKE kampının son gününde UMKE personellerini ziyaret eden Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Coşkun; Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren UMKE'nin Ulusal ve Uluslararası bir çok görevde yer aldığını belirterek şöyle devam etti:

"Bugün UMKE kampımızı kazasız belasız çok şükür tamamladık. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var. Gönüllü olarak zor ve meşakkatli bir göreve talip oldular.. Ben, tüm UMKE ekibimizin yaptığı çalışmalarından dolayı kutluyorum. İnşallah gerek olmasın ama ihtiyaç duyulduğunda da en güzel şekilde görevimizi yapacağınıza inanıyorum. Bugün bizim için daha anlamlı bir gün oldu; çünkü ekibimiz daha da güçlenmiş oldu, bu kampla birlikte eğitimlerle kendilerini daha iyi bir şekilde geliştirmiş oldular. Ayrıca MADOSK Başkanı Özcan Baltacı ve üyelerinin bize sundukları değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."

Kamp, UMKE gönüllülerine katılım belgesi verilmesiyle sona erdi.

