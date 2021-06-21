UMKE 3'üncü Bölge Temel Eğitim Tatbikatı Gümüşhane'de gerçekleştirildi
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UMKE 3'üncü Bölge Temel Eğitim Tatbikatı Gümüşhane'de gerçekleştirildi

UMKE 3'üncü Bölge Temel Eğitim Tatbikatı Gümüşhane'de gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) 2021 yılı 3'üncü Bölge Temel Eğitim Tatbikatı, Gümüşhane'de yapıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) 2021 yılı 3'üncü Bölge Temel Eğitim Tatbikatı, Gümüşhane'de yapıldı.

Merkeze bağlı Çamlıköy sınırları içindeki Tokluca Yaylası'nda gerçekleştirilen tatbikata, Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane'den 6 eğitmen, 11 gözlemci, 28 UMKE gönüllüsü katıldı.

İlk yardım eğitiminin yanı sıra travmalı hastalara yaklaşım, araç altın da ve enkaz altındaki hastaya yaklaşım, crush sendromu, temel kampçılık gibi birçok konuda eğitim verilen ve 3 gün süren kampın son gününde ise senaryo gereği çoklu trafik kazası ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitimin sonunda Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hakan Çimen ve 112 Başhekim Yardımcısı Dr. Ayhan Arslancan tarafından eğitime katılan ve başarı gösterenlerle gözetmenlere belgeleri takdim edildi.

UMKE 3'üncü Bölge Temel Eğitim Tatbikatı Gümüşhane'de gerçekleştirildi
UMKE 3'üncü Bölge Temel Eğitim Tatbikatı Gümüşhane'de gerçekleştirildi
UMKE 3'üncü Bölge Temel Eğitim Tatbikatı Gümüşhane'de gerçekleştirildi
UMKE 3'üncü Bölge Temel Eğitim Tatbikatı Gümüşhane'de gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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