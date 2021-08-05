Ümitcan Uygun 'un yeni sevgilisi kim? Esra Hankulu kimdir, kaç yaşında?
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Ümitcan Uygun 'un yeni sevgilisi kim? Esra Hankulu kimdir, kaç yaşında?

Ümitcan Uygun 'un yeni sevgilisi kim? Esra Hankulu kimdir, kaç yaşında?
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Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan; daha sonra uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle cezaevine giren ve 6 ay sonra da serbest bırakılan Ümitcan Uygun yeni bir skandala imza attı. Peki, Ümitcan Uygun 'un yeni sevgilisi kim? Esra Hankulu kimdir, kaç yaşında?

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır cinayeti ile ilgili tutuklandı ve daha sonra serbest bırakıldı. Uygun yine bir cinayet haberi ile gündemde. Ümitcan Uygun 'un yeni sevgilisi kim? Esra Hankulu kimdir, kaç yaşında?

ÜMİTCAN UYGUN'UN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan; daha sonra uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle cezaevine giren ve 6 ay sonra da serbest bırakılan Ümitcan Uygun yine büyük bir skandalla gündemde. Ankara'da geceyi Uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu, sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. Soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun gözaltına alındı.

ESRA HANKULU KİM?

Sabah'ın haberine göre; Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu (25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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