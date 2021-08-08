Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçuyla sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uygun için 1 ay konutu terk etmeme tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alınmış ve Emniyet'teki işlemlerin ardından Ankara adliyesine sevk edilmişti.

1 AY KONUTU TERK ETMEMETEDBİRİ VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Erol Uygun, 1 ay konutu terk etmeme tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HANKULU'NUN AİLESİNİ DE TEHDİT ETMİŞTİ

Erol Uygun'un Esra Hankulu'nun kuzenini de tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Aleyna Çakır'ın ailesi Hatun Esen ile Mehmet Esen'in katıldığı FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programına telefonla bağlanan Esra Hankulu'nun kuzeni, "Esra'nın Ümitcan Uygun'u tanıdığını bilmiyorduk. Esra uyuşturucu kullanmazdı, yeğenimi öldürdüler" diyerek isyan etmişti. Bunun üzerine Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun sosyal medya üzerinden bir paylaşım daha yaparak "Esra'nın kuzeni Tuncay hala aleyhimize atmaya devam ederse canıyla ödemeyecek, ailesiyle ödeyecek" tehdidinde bulunmuştu.

ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA DA TEHDİTLER SAVURMUŞTU

20 Ocak 2021 günü artık mevcut olmayan başka bir Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Ümitcan Uygun'un ağabeyi olduğunu söyleyen şahıs, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı dolu hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş
Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı dolu hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun hakkında tutuklama talebi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Deniz Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Burak Elmas Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 12:02:22. #1.16#

title