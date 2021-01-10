Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun annesi kimdir?
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Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun annesi kimdir?

10.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:43
Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun annesi kimdir?

Geçtiğimiz aylarda Aleyna Çakır isimli genç bir kıza şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüler gündeme düşen oldukça ses getiren ve serbest bırakılmış olan Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun annesi kimdir?

Sosyal Medyada büyük ses getiren ve pek çok insanın tepkisini çeken Aleyna Çakır davası yine gündemde. Paylaşımlaına devam eden şüpheli Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun annesi kimdir?

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI MI?

Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videolarının sosyal medyada yer alması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yakalandı.

Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun annesi kimdir?

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın sevgilisi olarak gündeme geldi. Ümitcan Uygun'un adı kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın öldüğü olayda adı geçmiştir. Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür. Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.Twitter'da Çakır'ı bayılana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti.

Şüpheli şahıs, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz vermesiyle dikkat çekiyor.

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ KİMDİR?

Çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürmüştü.

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