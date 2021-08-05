Ümitcan Uygun son dakika! Ümitcan Uygun neden serbest bırakıldı?

Kadın cinayetlerinin kurbanlarından biri olan Aleyna Çakır'ın cinayetinde baş şüpheli olarak tutuklanan Ümitcan Uygun hakkında çıkan son dakika haberlerinin ardından Ümitcan Uygun son dakika! Ümitcan Uygun neden serbest bırakıldı? başlıkları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı.

Ümitcan Uygun neden serbest bırakıldı? sorusunun yanıtı, Ümitcan Uygun hakkında çıkan son dakika haberlerinin ardından gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı.

ÜMİTCAN UYGUN SON DAKİKA!

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan ancak cezaevine uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle giren ve 6 ay sonra da serbest bırakılan Ümitcan Uygun yine büyük bir skandalla gündemde. Ankara'da geceyi Uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu sabah saatlerinde yatağında ölü olarak bulundu. Soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanmayı özendirme suçundan tutuklandığı cezaevinden 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun yine kan donduran bir olayla gündemde. Ulaşılan bilgilere göre, Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçiren kız arkadaşı 25 yaşındaki Esra Hankulu sabah yatağında ölü bulundu. Cep telefonu olay yerinde bulunamayan genç kadının incelenen kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alındı.

ÜMİTCAN UYGUN NEDEN SERBEST BIRAKILDI?

Ankara'da geçen yıl evinde ölü bulunan ve Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, 'uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 17 Temmuz 2021 tarihinde tahliye edildi.

Tahliye kararını Uygun'un avukatı Çağatay Cengiz, Twitter hesabından duyurdu. Cengiz, "Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit Uygun tahliye oldu" ifadelerini kullandı.