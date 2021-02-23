Ümitcan Uygun'a 'uyuşturucuya özendirmek'ten 10 yıl hapis talebi
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Ümitcan Uygun'a 'uyuşturucuya özendirmek'ten 10 yıl hapis talebi

23.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:53
Ümitcan Uygun'a 'uyuşturucuya özendirmek'ten 10 yıl hapis talebi

ANKARA'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

ANKARA'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alaması ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler de daha sonra sosyal medyada yer ladı. Ümitcan Uygun, bunun üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. 

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlanarak, şüpheliler Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G. hakkında iddianame düzenlendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede, şüpheli Ümitcan Uygun ile Fadime Büşra G.'nin, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşarak, 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçunu işledikleri anlatıldı. İddianamede, şüpheli Uygun'un görüntülerin eski olduğunu ve kendisi tarafından sosyal medyada paylaşılmadığını söylediği belirtildi. Ayrıca, şüpheli Fadime Büşra G.'nin uyuşturucuyu Ümitcan Uygun'nun temin ettiği yönündeki ifadesi iddianamede yer aldı. Her iki şüphelinin de 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçunda 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ümitcan Uygun hakkında sevgilisi Aleyna Çakır'ın (Seman Esen) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma ise sürüyor.


Ümitcan Uygun'a 'uyuşturucuya özendirmek'ten 10 yıl hapis talebi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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