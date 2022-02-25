Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Ümitcan Uygun, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ümitcan Uygun hakkında Aleyna Çakır'ı ölümünden önce darp edip ve bunu görüntüleyerek sosyal medyada yayınlamasından dolayı yeni bir dava açılmıştı. Dosya kapsamında Uygun'un, Çakır'ı darbederek bayılttığı ve Çakır'ın cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünü canlı yayınladığı belirtildi. Uygun'un bu olayda bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu işlediği aktarıldı.

"HİÇBİR SUÇUM YOK"

Beyanlara ilişkin savunma yapan Uygun, "Olay farklı bir yerlere çekilmek isteniyor. Ben eve geldiğimde Aleyna zaten telefondan canlı yayın yapıyordu. Aleyna hayatını kaybettiğinde bile polislere telefonun tüm şifrelerini ben verdim. Mahkemenin artık karara bağlanmasını istiyorum. Olaydan sonra avukatlar televizyonlara çıktı 'Ümit astı kesti' diye konuştular. Hiçbir suçum olmadığını söylemek isterim" dedi.

4 YIL 10 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, Uygun hakkında 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak', 'konut dokunulmazlığına ihlal' ve 'tehdit' suçlarından 4 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kız arkadaşının açmaması üzerine kapıyı çilingire açtıran Uygun, Esen'in cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla paylaşılan Esen'e ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran 2020'de, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayımlanan görüntülerin, Esen'in ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

Esen'in ölümünden önce darp olayıyla ilgili Uygun hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'u 30 gün süreyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulayarak serbest bırakmıştı.

Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 6 Ağustos 2021'de tutuklanmıştı.