Ümit Zileli kimdir? Ümit Zileli biyografisi!

Gazeteciliğe kısa süreli olarak Tercüman gazetesinde başlayan Zileli, 1978'de Anadolu Ajansı'nda işe başladı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitiren Ümit Zileli kimdir? Ümit Zileli kaç yaşında, nereli? Ümit Zileli mesleği nedir? Ümit Zileli hayatı ve biyografisi nedir?

Gazeteciliğe kısa süreli olarak Tercüman gazetesinde başlayan Zileli, 1978'de Anadolu Ajansı'nda işe başladı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitiren Ümit Zileli kimdir? Ümit Zileli kaç yaşında, nereli? Ümit Zileli mesleği nedir? Ümit Zileli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÜMİT ZİLELİ KİMDİR?

Ümit Zileli (d. 1959, Ankara), Türk gazeteci-yazar.

Gazeteciliğe kısa süreli olarak Tercüman gazetesinde başlayan Zileli, 1978'de Anadolu Ajansı'nda işe başladı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi.

Daha sonra Günaydın, Ankara Ekspres ve Barış gazetelerinde çalıştı. 1982'de yeni kurulan Güneş'in ABD-Los Angeles muhabirliğini yaptı.Türkiye'ye döndükten sonra Güneş, Nokta, Son Havadis, Bulvar ve Milliyet'te çalıştı.

Zileli 1991'den itibaren TRT'de Değişen Sanat ve 25 Kare, Kanal 6 ve Kanal E'de Pusula, Kanal D'de Ses Ver Türkiye programlarını gerçekleştirdi. Son olarak TRT 2'de "Pazar Söyleşileri" programını hazırladı ve sundu.

Özel radyoların yayına geçtiği 1993'te "Sesli Gazete" adıyla ilk sabah haber-yorum programını başlattı. Bu program halen Radyo Tatlıses'te hafta içi her sabah 09.00-10.00 saatleri arasında sürmektedir. Zileli , 1997'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nde Düz Çizgi köşesinde yazılar kaleme almakta, aynı zamanda Kanal Biz televizyonunda haftaiçi her gün 13.00 haberlerini ve Avrasya TV 'de pazar günleri 11.00 - 12.30 saatleri arasında Ses Ver Türkiye programını sunmuştur.

Beyaz TV'de Latif Şimşek ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın sunduğu "Dinamit" isimli programa yorumculuk yapmıştır. 2013 yılında köşe yazarlığı yaptığı Cumhuriyet gazetesinden ayrılarak Aydınlık gazetesine geçti. Ulusal Kanal'da Ana Haber sunuculuğu yaptı.

Ekim 2015' de Perinçek'e tepki göstererek Ulusal Kanal'daki ana haber sunuculuğundan ve Aydınlık gazetesindeki yazarlık görevlerinden istifa etti[3]. Halen Business Channel Turk'te Söz Sizde isimli programın moderatörüdür. Zileli şu anda Odatv'de köşe yazarlığı yapmaktadır.

Türkiye P.E.N. Yazarlar Derneği üyesidir.

2014 Yerel Seçimlerinde İşçi Partisi'nin İstanbul Şişli İlçe Belediye Başkan Adayı olmuş ve %1 ile partisinin en yüksek ilçe oy oranına ulaşmıştır. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri öncesinde Vatan Partisi'nden İzmir milletvekili adayı olan Zileli, partisinden istifa ederek milletvekili adaylığından da ayrıldı.

1992 yılında gazeteci ve spiker Güler Kazmacı ile evlendi. Ancak evlilikleri kısa sürede noktalandı. 1997 yılında Songül Toprak'la evliliğinden 2001 yılında kızı Su Zileli dünyaya gelmiştir. Zileli ile Toprak 2005 yılında boşanmıştır. Kızı Su Zileli, 26 Haziran 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini "Notre Dame de Sion" fransız lisesinde sürdürmektedir.

KİTAPLARI

Vur Emri-Bir Asteğmenin Tunceli Anıları

Karanlığa Karşı Yazılar-Irkçı, Şeriatçı, Mandacı Kuşatma

İşbirlikçiler

Aydın İhaneti

Vurgun Demokrasisi

Cumhurun Trajedisi - Karşıdevrimin Kısa Tarihi (Nisan 2009)

Aydınlanmanın Sesi - İlhan Selçuk Anlatıyor (2010)

Efendiler ve Uşakları (2016)