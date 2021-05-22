Ümit Tokcan kimdir? Ümit Tokcan kaç yaşında, nereli? Ümit Tokcan biyografisi!
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Ümit Tokcan kimdir? Ümit Tokcan kaç yaşında, nereli? Ümit Tokcan biyografisi!

Ümit Tokcan kimdir? Ümit Tokcan kaç yaşında, nereli? Ümit Tokcan biyografisi!
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Ümit Tokcan kimdir? 22 adet kaset ve yedi adet long play sahibi olan Ümit Tokcan, çeşitli yörelerden 60 kadar da türkü derleyerek Türk Halk Müziği repertuarına kazandırdı. "Hekimoğlu Türküsü", "Oy Bi Sigara Ver Bana", "Yayladan Mı Geliyon", "Sokak Başı Meyhane" gibi parçalar derleyerek seslendirdiği türkülerden bazılarıdır. Ümit Tokcan, hâlen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu İstanbul Radyosu'nda Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ümit Tokcan kaç yaşında, nereli?

Ümit Tokcan kimdir? 22 adet kaset ve yedi adet long play sahibi olan Ümit Tokcan, çeşitli yörelerden 60 kadar da türkü derleyerek Türk Halk Müziği repertuarına kazandırdı. "Hekimoğlu Türküsü", "Oy Bi Sigara Ver Bana", "Yayladan Mı Geliyon", "Sokak Başı Meyhane" gibi parçalar derleyerek seslendirdiği türkülerden bazılarıdır. Ümit Tokcan, hâlen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu İstanbul Radyosu'nda Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ümit Tokcan kaç yaşında, nereli? Ümit Tokcan mesleği nedir? Ümit Tokcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÜMİT TOKCAN KİMDİR?

Ümit Tokcan (d. 15 Kasım 1944, Ordu), Türk halk müziği sanatçısıdır.

YAŞAMI

Batum'dan göçen Kafkas kökenli bir ailenin oğlu olarak Ordu'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini Ordu´da, lise eğitimini İstanbul´da bulunan Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı. Orta öğrenim yıllarında Ordu Musiki Cemiyeti'nde ilk müzik çalışmalarına başladı. Lise yıllarında devam ettiği Türk Musikisi Cemiyeti´nde, Neriman Tüfekçi ve Nida Tüfekçi gibi sanatçıların öğrencisi oldu.

SANAT HAYATI

1966 yılında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun açmış olduğu "Türk Halk Müziği Stajyer Ses Sanatçılığı" sınavını kazandı. Stajyerlik süresi içinde; Neriman Tüfekçi, Nida Tüfekçi, Tuncer İnan, Yücel Paşmakçı gibi usta sanatçılardan dersler aldı. 1969 yılında askere gitti.

Askerlik görevi süresince tüm memlekette daha çok tanınmaya başladı. Askerlik dönüşü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu İstanbul Radyosu'nun kadrolu ''Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı'' oldu. Konservatuardan mezun olduktan sonra sanat yaşamını Aksaray Musiki Cemiyeti'nde devam ettirdi. Daha sonra İstanbul Radyosu'na girdi. 1974'te Şirvan ile sinemaya geçti.

15 yıl süren sahne hayatının ardından 1987 yılında tekrar Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na kadrolu sanatçı olarak geri döndü. Türkiye´nin çeşitli yörelerinde ve yurt dışında birçok kez konser veren Ümit Tokcan, bilhassa geniş ses sahası, ses rengi ve kıvrak hançeresi ile seslendirdiği Orta Anadolu´nun bozlak ve türkülerini, ayrıca; Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgesi türkülerini ustaca yorumlaması ile kendini sanat camiasına kabul ettirdi. 22 adet kaset ve yedi adet long play sahibi olan Ümit Tokcan, çeşitli yörelerden 60 kadar da türkü derleyerek Türk Halk Müziği repertuarına kazandırdı. "Hekimoğlu Türküsü", "Oy Bi Sigara Ver Bana", "Yayladan Mı Geliyon", "Sokak Başı Meyhane" gibi parçalar derleyerek seslendirdiği türkülerden bazılarıdır. Ümit Tokcan, hâlen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu İstanbul Radyosu'nda Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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Ümit Tokcan kimdir? Ümit Tokcan kaç yaşında, nereli? Ümit Tokcan biyografisi! - Haberler
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