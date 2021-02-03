Ümit Özdağ Sakarya'da bazı İYİ Partililerle bir araya geldi
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Ümit Özdağ Sakarya'da bazı İYİ Partililerle bir araya geldi

03.02.2021 18:50 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:54
Ümit Özdağ Sakarya'da bazı İYİ Partililerle bir araya geldi

İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde bazı İYİ Partililerle bir araya geldi.

İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde bazı İYİ Partililerle bir araya geldi. Ziyarette İYİ Parti il ve ilçe yönetiminden katılım olmadığı görüldü.

Bir dizi ziyaret ve program için Ankara'dan İstanbul'a giden İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ TEM Otoyolu Akyazı gişelerinde bazı İYİ Partililer tarafından karşılandı. TEM Otoyolunun Erenler ilçesi Alancuma mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinde İYİ Partililer ile bir araya gelerek sohbet eden Özdağ, "Hem seçmenle, hem teşkilatlarla hem de Türk milliyetçi, Atatürkçü aydınlarla görüşme yapmak için İstanbul'a giderken arkadaşlarımız sağ olsunlar benim buradan geçeceğimi haber alınca bir çay ikram etmek istediler. Hepsi İYİ Parti'nin kurucu kadrolarından. Ben de çok memnun oldum ve davetlerini kabul ettim. Hem Türkiye'yi hem de partimizin meselelerini konuşup sonrasında ben yola devam edeceğim" dedi.Parti içerisindeki muhalefet iddialarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Özdağ, "Bu konu ile ilgili açıklama yapmayacağım. Buraya sohbet edip çay içmek için geldik" ifadelerini kullandı. Yarım saat süren sohbetin ardından Özdağ, İstanbul'a gitmek üzere Sakarya'dan ayrıldı. Öte yandan Ziyarette İYİ Parti il ve ilçe yönetiminden kimsenin olmaması ise dikkat çekti.


- Sakarya
Ümit Özdağ Sakarya'da bazı İYİ Partililerle bir araya geldi
Ümit Özdağ Sakarya'da bazı İYİ Partililerle bir araya geldi
Ümit Özdağ Sakarya'da bazı İYİ Partililerle bir araya geldi
Ümit Özdağ Sakarya'da bazı İYİ Partililerle bir araya geldi
Ümit Özdağ Sakarya'da bazı İYİ Partililerle bir araya geldi
Ümit Özdağ Sakarya'da bazı İYİ Partililerle bir araya geldi
Ümit Özdağ Sakarya'da bazı İYİ Partililerle bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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