Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarına devam ediyor

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Andorra ile 4 Eylül Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

31.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:03

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Andorra ile 4 Eylül Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul'da kamp yapan ay-yıldızlı takım, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştı. Antrenman, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleştirildi.

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile mücadele ediyor. Milli Takım, grupta oynadığı 6 maçta topladığı 4 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Milliler, 4 Eylül'de Andorra ile karşılaştıktan sonra Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde kalan maçlarında İngiltere ile 13 Ekim'de deplasmanda, 13 Kasım'da Avusturya ve 17 Kasım'da Kosova ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

Tolunay Kafkas: "Ben oyunculara inanıyorum"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, genç futbolculara güvendiğini söyledi.

Kafkas, ay-yıldızlı takımın Riva'da yaptığı antrenman öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Grupta 4 maçlarının kaldığını aktaran Kafkas, "Bu karşılaşmaların hepsini de kazanmak istiyoruz. Futbol zaten aksi düşünülecek bir oyun değil. Andorra ile başlayacağız. Ekimde İngiltere'ye gideceğiz. Kosova ve Avusturya ile kasım ayında karşılaşacağız. Böylelikle 1998-1999 grubunu noktalayacağız." diye konuştu.

Ümit Milli Takım'ın Avrupa şampiyonalarına sürekli katılan bir ekip olması gerektiğini aktaran Kafkas, "Buraya geçiş yeri olarak bakmak lazım. 21 yaş ve altı çok önemli. Geçiş yeri olmak önemli ama futbol bir sonuç oyunu. İyi sonuçları da almak istiyoruz. Ümit Milli Takım, Avrupa şampiyonalarına düzenli bir şekilde katıldığı zaman A Milli Takım'a çok daha iyi hizmet verecek duruma gelecek." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, kariyerinde genç futbolculara çok önem verdiğini aktararak, "Genç oyuncuya bakışımın antrenörlük hayatımda çok büyük yeri var. Ben oyunculara inanıyorum. Türk oyuncuların kulüplerinde gelişimini sağlıklı bir biçimde tamamladıklarında çok şeyler yapacağına inanıyorum. Potansiyelimize güveniyorum. Oyuncularımın hepsinin potansiyeli var. Çok yetenekli futbolcular. Kendi insanımıza, oyuncularımıza ve teknik direktörlerimize güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tolunay Kafkas, önce değiştirilen, ardından da uygulanması bir sezon ertelenen yabancı oyuncu kuralıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bilançosunu yapmak, artılarına ve eksilerine iyi bakmak lazım. Kendi çocuklarımızın çok daha fazla süre almasını istiyorum. Buna çok daha akılcı ve mantıkçı yollarla bakmalıyız. Dünyadaki en önemli şeylerden biri veri. Yabancı oyuncu sayısının fazlalığı verilere göre bize ne veriyor ve bizden ne götürüyor diye bakmak gerek. Ondan önemlisi genç oyuncuların gelişimini sağlayacak akademi modeline geçmek gerek. Bu oyuncular buralarda gelişmeli. Güçlü bir akademinin olduğu yerde oyuncu, antrenör, hakem, yönetici yetişir. Zaten ondan sonra da bu kuralla ilgili birçok tartışma da gündemden kalkmış olacak. Kendi insanımıza yatırım yapmayı bileceğiz, emek sarf edeceğiz, çaba göstereceğiz. Bu emek ve çabanın ardından bir süreç sonunda da belli bir yere geleceğiz."

Yaz döneminde adının Süper Lig kulüpleriyle anıldığının hatırlatılması üzerine Kafkas, "Benim adımın başka takımlarla anılması veya birçok arkadaşımın adının burayla anılması çok doğal. Ancak bizim ne yaptığımız ve ne karar aldığımız önemli. Yaz döneminde birkaç teklif geldi. Bunları doğal karşılamak lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: AA

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