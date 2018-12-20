CHP'nin Muğla Ula Belediye Başkan Adayı Ümit Karaarslan Kimdir?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Muğla'nın Ula Belediye Başkan Adayı'nın Ümit Karaarslan olduğunu açıkladı. Ula Belediye Başkan Adayı olan Ümit Karaarslan kimdir?
31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkan Adayı açıklandı. Ula ilçesinin mevcut Başkanı Ümit Karaarslan 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Peki, Ümit Karaarslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
ÜMİT KARAARSLAN KİMDİR?
Ümit Karaarslan, 1956 yılında Ula'da dünyaya geldi. Bursa Eğitim Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünü bitirmesinin ardından Ankara Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi okudu.
5 KERE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Karaarslan, 1976-1989 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1989-2009 yılları arasında 4 dönem aralıksız Ula Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. 2009 yerel seçimlerinde Ula İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. 2014 yerel seçimlerinde tekrar Ula Belediye Başkanlığı görevine gelmiştir.