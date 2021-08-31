Ümit Erdim, sporcu Abdo Feghali ile drift yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümit Erdim, sporcu Abdo Feghali ile drift yaptı

Ümit Erdim, sporcu Abdo Feghali ile drift yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyanın en iyi drift pilotlarının buluşturan Red Bull Car Park Drift'te Türkiye Finali 29 Ağustos Pazar günü Bursa'da gerçekleşti.

Dünyanın en iyi drift pilotlarının buluşturan Red Bull Car Park Drift'te Türkiye Finali 29 Ağustos Pazar günü Bursa'da gerçekleşti. 2021 sezonunun 7'nci yarışında, drifte olan tutkusuyla tanınan DJ Doğukan Manço'nun da aralarında bulunduğu pilotlar, Red Bull Car Park Drift'te yer aldı. Otomobil tutkunu oyuncu Ümit Erdim de bu yarışın konukları arasındaydı. Erdim, Red Bull sporcusu ve yarış direktörü Abdo Feghali'nin gösteri sürüşünde Feghali'ye co-pilotluk yaptı.

Dünyanın en önemli drift şampiyonalarından biri olduğu belirtilen Red Bull Car Park Drift'in Türkiye Finali, 29 Ağustos'ta Bursa Yunuseli Havalimanı'nda aksiyon tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti. DJ Doğukan Manço'nun da aralarında yer aldığı Türkiye'nin en iyi 23 drift pilotu şampiyonluk için yarıştı. Pilotların güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verdiği hem de izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

"DÜNYA ŞAMPİYONUYLA DRİFT YAPMAK HEYECANLIYDI"

Red Bull Car Park Drift'in konuğu ise oyuncu ve pilot Ümit Erdim oldu. Oyuncu, yarış direktörü ve Red Bull sporcusu Abdo Feghali'nin gösteri sürüşünde co-pilot olarak yer aldı. Erdim şunları söyledi:

"Drift motor sporlarının çok önemli bir dalı. Ben de otomobil sporlarına meraklı olduğum için, çok keyifli bir deneyim yaşadım. Abdo gibi bir dünya şampiyonuyla drift yapmak çok farklı ve heyecanlı, araçtan inmek istemedim. Adrenalin dolu bu yarışı, böyle bir seyirciyle yerinden izlemek ve deneyimlemek inanılmazdı."

TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığında gerçekleştirilen Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde Berfu Tutumlu şampiyon oldu. Tutumlu, Kasım ayında Mısır'da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.


Ümit Erdim, sporcu Abdo Feghali ile drift yaptı
Ümit Erdim, sporcu Abdo Feghali ile drift yaptı
Ümit Erdim, sporcu Abdo Feghali ile drift yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Derya Baykal Metin Çekmez
Spor Marcao Umut Meraş Salih Uçan Burak Elmas Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ümit Erdim, sporcu Abdo Feghali ile drift yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 17:17:22. #1.16#

title