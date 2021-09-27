Ümit Aktan kaç yaşında? Ümit Aktan kimdir, aslen nerelidir? - Haberler
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Ümit Aktan kaç yaşında? Ümit Aktan kimdir, aslen nerelidir?

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Ümit Aktan kaç yaşında? Ümit Aktan kimdir, aslen nerelidir?

Ümit Aktan, Türk spor spikeri, gazeteci, yazar, program sunucusudur. Uzun zamandır futbolun içerisinde olan Aktan, spor ve televizyonun sevilen isimlerindendir. Ümit Aktan son dönemde en çok merak edilen isimlerdendir. Peki, Ümit Aktan kaç yaşında? Ümit Aktan kimdir, aslen nerelidir?

Ümit Aktan kaç yaşında? sorusu son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Ümit Aktan ile ilgili merak edilen "Ümit Aktan kaç yaşında? Ümit Aktan kimdir, aslen nerelidir?" sorularının yanı sıra Ümit Aktan'ın biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜMİT AKTAN KİMDİR?

1949 yılında Aydın Nazilli'de doğmuştur. Lise yıllarından itibaren futbola başlamış ve Galatasaray altyapısına girmiştir. Burada yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kalmıştır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1972 yılında TRT'de spor spikerliğine başlayan Aktan aynı dönemler içinde çeşitli spor programlarında sunuculuk yapmıştır.

1975 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği 'ne üye olan Ümit Aktan yine bu dönemlerde Son Havadis gazetesinin spor servisinde çalışmıştır.

TGRT'nin kuruluşunda görev almış ve aynı kanalda maç yayınlarını anlatmıştır.

Sonrasında TGRT'de spor ve yarışma programları sunmuştur.

Daha sonrasında TGRT'den ayrılmış ve Kanal 6'da Haydi Maça adlı programı sunmaya başlamıştır.Daha sonrasında haydi Maça'yı Kanal A'da sürdürmüş ve 2009'da yayınını bitirmiştir.

Bir dönem TGRT Haber'de yayımlanan Futbol Gecesi adlı programda yorumculuk yapmıştır.

A Spor ekranlarında "Haydi Maça" programında Tanju Çolak ile sunuculuk yapmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ayrıca Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır

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