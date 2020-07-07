Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü Libya'da Birleşmiş Milletler nezninde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait SIHA'lar, Cufra bölgesinde bulunan Rus parali askerlere ait bir Pantsir'i imha etti. Operasyonda 3 Rus paralı askeri hayatını kaybederken, 7 asker de yaralandı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) hava kuvvetlerinin Cufra'nın yakınlarında bulunan Sukina'da düzenlediği hava saldırısında, Rus yapımı hava savunma sisteminin imha edildiği duyuruldu. Operasyonda ayrıca 3 Rus paralı askeri hayatını kaybederken, 7 asker de yaralandı. Kaynak: DHA