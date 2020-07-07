Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Libya'da Birleşmiş Milletler nezninde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait SIHA'lar, Cufra bölgesinde bulunan Rus parali askerlere ait bir Pantsir'i imha etti. Operasyonda 3 Rus paralı askeri hayatını kaybederken, 7 asker de yaralandı.
07.07.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:37
Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) hava kuvvetlerinin Cufra'nın yakınlarında bulunan Sukina'da düzenlediği hava saldırısında, Rus yapımı hava savunma sisteminin imha edildiği duyuruldu. Operasyonda ayrıca 3 Rus paralı askeri hayatını kaybederken, 7 asker de yaralandı.
Kaynak: DHA