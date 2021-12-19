UMED'den Muharrem Sarıkaya'ya sert tepki - Haberler
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UMED'den Muharrem Sarıkaya'ya sert tepki

UMED'den Muharrem Sarıkaya'ya sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokatlı saldırısına sert tepki göstererek, açıklamasında "Derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokatlı saldırısına sert tepki göstererek, açıklamasında "Derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokatlı saldırısına ilişkin basın açıklaması yapıldı. UMED'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olay kınanarak, "Haber türk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan emekçiye tokat atması, skandaldır, vandallıktır, emek düşmanlığıdır. Muharrem Sarıkaya'ya derhal gazetecilik mesleğinden el çektirilmeli, bir daha asla görev verilmemelidir." denildi.

(İHA)

UMED'den Muharrem Sarıkaya'ya sert tepki

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