Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası - Lütfiye Selva Çam
Haberler » Güncel » Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası - Lütfiye Selva Çam - Haber

Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası - Lütfiye Selva Çam

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın kürsüye çıkması AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Tri Rismaharini'nin imza protokolü Endonezya...

11.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:47
Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası - Lütfiye Selva Çam

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı 'ın kürsüye çıkması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşması

Salonda katılımcılardan görüntü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Tri Rismaharini'nin imza protokolü

Endonezya Surabaya'nın Belediye başkanı Tri Rismaharini'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası - Lütfiye Selva Çam
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler