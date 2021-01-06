Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Azerbaycanlı çocukları ödüllendirdi
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Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Azerbaycanlı çocukları ödüllendirdi

06.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:06
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Azerbaycanlı çocukları ödüllendirdi

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfının düzenlediği "Dünyamızı koruyalım: Türk dünyasının gelenek ve görenekleri" konulu, uluslararası resim yarışmasında dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfının düzenlediği "Dünyamızı koruyalım: Türk dünyasının gelenek ve görenekleri" konulu, uluslararası resim yarışmasında dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.

Jüri ve çevrim içi oylama yoluyla seçilen yarışmacılara sertifika ve ödüllerini Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva takdim etti.

Efendiyeva, çocukları kutlayarak Türk dünyasının zengin tarih ve kültürünün daha fazla araştırılması ve öğrenilmesinin öneminden bahsetti.

Yarışmaya gönderilen resimleri kitap haline getireceklerini ve yıl içerisinde bastıracaklarını bildiren Efendiyeva, Azerbaycan'ın bölgelerinden ve diğer Türk ülkelerden katılımcıların sertifikalarının e-posta yoluyla teslim edileceğini kaydetti.

Çocukları Türk dünyasının tarih, gelenek, milli ve manevi değerlerini araştırma ve korunmasına teşvik etmek, onların yeteneklerini ortaya çıkarmak için düzenlenen yarışmaya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan, Bulgaristan ve Ukrayna'dan 5-17 yaş grubundan öğrenciler katılmıştı.

Katılımcılar, "Dede Korkut", "Mirasımız", "Gelenek ve görenekler", "Semazenler", "Türk dünyasının kadını", "Nevruz", "Halılar", "Milli Mutfak", "Müzik", "Oyunlar", "Dünyamızı koruyalım" ve "Türk birliği" kategorilerinde resimlerini yarışmaya sunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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