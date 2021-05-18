Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
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Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 19-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlemesi planlanan 34. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali ve Pompeiopolis Antik Kenti Tanıtım Etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 19-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlemesi planlanan 34. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali ve Pompeiopolis Antik Kenti Tanıtım Etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, Taşköprü Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısında alınan karar neticesinde 19-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlemesi planlanan 34. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali ve Pompeiopolis Antik Kenti Tanıtım Etkinliğini Kovid-19 nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iptal ettiklerini söyledi.

Belediye meclisince Kovid-19 nedeniyle Belediye kiracısı olup, iş yerleri kapalı olan esnaflardan da 2 ay süreyle kiralarının alınmamasına karar verildiğini anlatan Çatal, "Pandemi nedeniyle esnaflarımızın zor günler atlattığını biliyoruz. Bu nedenle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da belediye meclisimizden aldığımız kararla iş yerleri kapalı olan kiracılarımızdan bu yıl da 2 ay süreyle kira alınmayacak olup esnaflarımıza bir nebze de olsa destek olma gayretindeyiz. Pandemi nedeniyle ilçemizin uluslararası alanda önemli bir kültür sanat etkinliği olan Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalimizi de yine iptal kararı aldık. Temennimiz bu zorlu günleri hep birlikte aşarak, birlikte kol kola daha güzel ve sağlıklı günlerde Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivalimizi düzenlemek." dedi.

Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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