Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 13. dönem mezunlarını verdi
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Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 13. dönem mezunlarını verdi

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 13. dönem mezunlarını verdi
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), 13'üncü dönem mezunlarını uğurladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), 13'üncü dönem mezunlarını uğurladı.

Üniversitenin spor salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı katılımla mezuniyet töreni düzenlendi.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan 400'e yakın öğrenci için düzenlenen tören gün boyunca devam ederken, salgın nedeniyle her fakülte için ayrı program yapıldı.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, yaptığı açıklamada, öğrencilerin her şeye rağmen mutlu olduklarını görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Salgın nedeniyle bu yıl eğitim faaliyetlerini çevrim içi ve hibrit eğitimle tamamladıklarını belirten Yıldırım, "Öğrencilerimiz sınavlara ve derslere düzenli olarak katıldı. Bu başarıları onları mezuniyete götürdü. Bu aynı zamanda IUS'un da başarısıdır. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kendi işini kuruyor veya eğitimlerine devam ediyor." diye konuştu.

Yıldırım, IUS mezunlarının dünyanın dört bir yanında kabul gördüğünü, bunun hem öğrencilerle hem de IUS ile gurur duymasını sağladığını kaydetti.

Bu yıl üniversite birincisi olan Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Ajla Ibrahimkadic de IUS'ta geçirdiği 4 yılın hayatının en güzel dönemi olduğunu dile getirerek, okulun en başarılı öğrencisi olduğunu bugün öğrendiğini ve çok şaşırdığını söyledi.

Ibrahimkadic, IUS'a kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin asla pişman olmayacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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