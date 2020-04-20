Uluslararası öğrencilere Türk Kızılay'dan yardım eli
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Koronavirüs, Kızılay, Edirne, Güncel

Uluslararası öğrencilere Türk Kızılay'dan yardım eli

Edirne'de öğrenim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencilere, Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından gıda kolisi dağıtıldı.

20.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:31
Uluslararası öğrencilere Türk Kızılay'dan yardım eli

Edirne'de öğrenim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencilere, Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından gıda kolisi dağıtıldı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilere gerekli yardımların ulaştırıldığını belirtti.

Türk Kızılayın ihtiyaç sahiplerine her zaman yardım eli uzattığını vurgulayan Çalışkan, bu kapsamda yurt dışından gelen öğrencilerin unutulmadığını ifade etti.

Dernek olarak yabancı öğrencilerin yaşadıkları sorunlara çözüm getirmeye çalıştıklarını aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını dolayısıyla okulların tatil edilmesinin ardından tedbirler kapsamında birçok uluslararası öğrencimiz ülkelerine gidemedi ya da Türkiye'de kalmayı tercih etti. Bu zor günlerde öğrencilere Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından erzak kolisi, konserve et ve ekmek dağıtımı yapıldı. Uluslararası öğrencileri unutmayan Kızılay'a yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

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