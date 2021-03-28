Uluslararası öğrenciler "Sivas'ta Kardeşlik Mevsimi" projesiyle unutulmaz hatıralar yaşayacaklar
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Uluslararası öğrenciler "Sivas'ta Kardeşlik Mevsimi" projesiyle unutulmaz hatıralar yaşayacaklar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uluslararası öğrenciler 'Sivas'ta Kardeşlik Mevsimi' projesiyle unutulmaz hatıralar yaşayacaklar

Sivas'ta hizmet veren Sultan Şehir Uluslararası Öğrenci Derneği, hayata geçireceği "Sivas'ta Kardeşlik Mevsimi" projesiyle uluslararası öğrencilere unutulmaz hatıralar yaşatacak.

Sivas'ta hizmet veren Sultan Şehir Uluslararası Öğrenci Derneği, hayata geçireceği "Sivas'ta Kardeşlik Mevsimi" projesiyle uluslararası öğrencilere unutulmaz hatıralar yaşatacak.

Sultan Şehir Uluslararası Öğrenci Derneği, "Sivas'ta Kardeşlik Mevsimi" projesinin tanıtım toplantısını Sivas Öğretmenevinde düzenledi. Toplantıya, uluslararası öğrenciler, çeşitli STK temsilcileri ve kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, Sultan Şehir Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Fatih Yıldız proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sivas'ta eğitim gören 60 ülkeden bin 600 öğrenciye yönelik hayata geçirilecek 'Sivas'ta Kardeşlik Mevsimi' projesiyle uluslararası öğrenciler 15 farklı faaliyete katılacaklar.

"Sivas'ta Kardeşlik Mevsimi" projesi hakkında bilgi veren Sultan Şehir Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Fatih Yıldız, "Sivas'ta yaklaşık 7 yıldır uluslararası öğrencilerle ilgileniyoruz. Yapmış olduğumuz faaliyetleri projelendirerek çeşitli bakanlıklara ve kamu kurumlarına sunuyoruz. Destek verildiği takdirde öğrencilerimizle birlikte bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de 'Sivas'ta kardeşlik Mevsimi' projesi. Bu gün projemizin tanıtımını yaptık. Projemiz dahilinde 15 faaliyetimiz var. Hedef kitlemiz hem uluslararası öğrenciler hem de yerli öğrenciler. Hedefimiz olarak bin öğrenciyi bu faaliyetlerde buluşturmayı düşünüyoruz. Faaliyetlerimizin amacı öğrencilerimize birlik ve beraberliği sağlamak. Çevre bilinci oluşturmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak. Uluslararası öğrenciler henüz gençler, en verimli yaşlarında Sivas'ta kalıyorlar. Biz öğrencilerin Sivas'ta bulundukları süre boyunca unutulmaz günler geçirmelerini sağlıyoruz. Sivas'ta yaklaşık bin 600 öğrenci var. Sadece bu yıl bin 200'e yakın öğrencimizin kaydı yapıldı. Pandemi nedeniyle derslerimizin büyük bir kısmı online olduğu için bu öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ülkelerinde bulunuyorlar. Henüz Sivas'a gelmediler. Sivas'ta kayıtlı 60 ülkeden bin 600 öğrencimiz var" dedi. - SİVAS

Uluslararası öğrenciler 'Sivas'ta Kardeşlik Mevsimi' projesiyle unutulmaz hatıralar yaşayacaklar
Uluslararası öğrenciler 'Sivas'ta Kardeşlik Mevsimi' projesiyle unutulmaz hatıralar yaşayacaklar
Uluslararası öğrenciler 'Sivas'ta Kardeşlik Mevsimi' projesiyle unutulmaz hatıralar yaşayacaklar
Uluslararası öğrenciler 'Sivas'ta Kardeşlik Mevsimi' projesiyle unutulmaz hatıralar yaşayacaklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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