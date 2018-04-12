Uluslararası Milli Düşün Yerli Üret Sempozyumu - Bakan Yardımcısı Çelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, "Bu devirde üretmek yetmiyor. Ürettiğimizi daha nitelikli hale getirmemiz, ürettiğimizden katma değeri daha yüksek ürünler yapmamız gerekiyor." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, "Uluslararası Milli Düşün Yerli Üret Sempozyumu" düzenlendi.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, milli ve yerli üretime önem verdiklerini söyledi.

Bu konuda son yıllarda önemli adımlar atıldığını, özellikle savunma sanayinde ciddi çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Çelik, kendilerinin de inceleme, araştırma ve inovasyona ağırlık verdiklerini ifade etti.

Bilgi ve teknoloji çağında sadece üretimin yeterli olmadığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Bu devirde üretmek yetmiyor. Ürettiğimizi daha nitelikli hale getirmemiz, ürettiğimizden katma değeri daha yüksek ürünler yapmamız gerekiyor. Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojiyi ülke ve insanlığın yararına yenilikçi ürün olarak hizmetlere dönüştüren bir Türkiye'nin olması gerektiğine inanıyoruz."

Muğla Valisi Esengül Civelek de 2023 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ve güçlü Türkiye hedefine ulaşılmasında, ülke sanayisinin gerek bölgesel gerek küresel ölçekte rekabet edebilirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de yerli ve milli üretim alanında çok önemli gelişmeler yaşandığını, önemli destekler verildiğini belirten Civelek, "Yerli ve milli üretim olmadan kalkınma olmaz. Son 15 yıldır sanayimizde yapılan yatırımlar, gerçekleştirilen teknolojik dönüşümlerle ülkemiz yerli ve milli üretimde başarılı bir kapasiteye sahip." diye konuştu.

Yöresel ürünler sergilendi

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sempozyum kapsamında burada kurulan stantlarda, Muğla'ya özgü ürünler, güneş enerji sistemleri ve çeşitli Ar-Ge çalışmaları sergilendi.

Çelik, Civelek ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ile iş adamı Ethem Sancak sempozyum öncesi stantları gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı.