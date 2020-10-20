Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyomu için akademik bildiri çağrısına çıkıldı
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Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyomu için akademik bildiri çağrısına çıkıldı

20.10.2020 00:08 | Son Güncelleme: 20.10.2020 00:12
Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyomu için akademik bildiri çağrısına çıkıldı

"Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam" temasıyla 25 Mayıs 2021'de düzenlenecek Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyomu için akademik bildiri çağrısına çıkıldı.

"Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam" temasıyla 25 Mayıs 2021'de düzenlenecek Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyomu için akademik bildiri çağrısına çıkıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA Vakfı tarafından "Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam" temasıyla 25 Mayıs 2021'de düzenlenecek Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyomu için akademik bildiri çağrısına çıkıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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