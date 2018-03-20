Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne Doğru

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde saçım töreni öncesi kentte yarın Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında mesir macununun temsili karma töreni düzenlenecek.

Festivalde bu yıl saçılacak 6 ton mesir macunu için yarın saat 12.40'ta Valilik önünden Sultan Camii'ne kadar kortej yürüyüşü yapılacak.

12.55'te Ayşe Sultan Camii'nde tüm şehitler için Mevlidi Şerif ve Kur'an-ı Kerim okunacak.

13.45'te ise Mevlidhanlar Derneği tarafından mesir ilahisi okunacak. Mesir macunu karam duası okunacak ve temsili karma töreni gerçekleşecek.

Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin 21 Mart'ta Nevruz kutlamaları ve Sultan Camisi Külliyesi'nde yer alan Bimarhane'de temsili karma töreniyle başlayacağını söyledi.

Nevruz Bayramı kutlama etkinliğine tüm halkın davetli olduğunu belirten Çakıcı, "Nevruz programına saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlaması ardından Sultan Camisine gideceğiz. Şehitlerimiz için 21 camimizde 21 ayrı mevlit, Kur'an- Kerim tilaveti icra edilecek. Ardından Bimarhane'nin oraya geçip 478. defa mesir karma etkinliğini düzenleyeceğiz." dedi.

Geleneğin tarihçesi

Manisa'da 477 yıldır şenliklerde halka saçılan mesir macununun tarihçesi şöyle:

"Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa'da hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharat karışımından oluşan macun hazırlar. Baharatın 41 çeşidi karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, diğer hastalara da macunun verilmesini ister.

Halktan gelen isteğin artması üzerine kağıtlara sardırılan macunun Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını buyurur. Halk, her yıl nevruzun kutlandığı 21 Mart'ta Sultan Camisi'nin önünde toplanır ve böylece Manisa Mesir Festivali doğar."

Hoş kokulu ve lezzetli mesir macunu, halktan, iştah açıcı, kan dolaşımını düzenleyici, yorgunluğu giderici, hormonları çalıştırıcı özellikleriyle talep gördü.

Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu, portakal kabuğu kullanılıyor.

Mesir macununun en ağır hastalıklara şifa verdiğine, bu macundan tüketenleri o sene yılan sokmayacağına, mesir macunu yiyen genç kızların evleneceğine, çocuğu olmayanların ise doğum yapacağına inanılıyor.