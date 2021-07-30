Uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı
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Uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı

Uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, bir lojistik firmasına işçi alımına ev sahipliği yaptı.

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, bir lojistik firmasına işçi alımına ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından aranılan özelliklere uyan kadınlar büro elemanı, erkekler ise depo personeli olarak işbaşı yapacak.

İşsizlere umut kapısı olan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, yeni mutluluklara kapı açacak bir etkinliğe imza attı. Türkiye'nin önde gelen uluslararası lojistik firmasının talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, bilgisayarda kayıtları bulunan 18-45 yaş arasındaki 3 bin 200 kişiye mesajla davette bulundu. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda firmanın yöneticileriyle iş arayan 40 kişi bir araya geldi. Formların doldurulmasının ardından katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Mülakatın ardından davetliler toplantı salonundan ayrıldı. Yetkililer, yapacakları incelemenin ardından aranan profile uyanlardan kadınları büro elemanı, erkekleri ise depo personeli olarak işe alacaklarını söyledi. Kariyer Merkezi'nin iş arayan ile iş veren buluşturmaları önümüzdeki hafta da devam edecek.

"Hayırlara vesile olsun"

İlçe sakinlerinin işe kavuşmaları için özel şirketlerle istişare halinde olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İnşallah bu programlar hayırlara vesile olur. Hem firma aradığı özellikte personele kavuşur hem de hemşehrilerimizden işsiz olanlar evlerine ekmek götürecek bir işe sahip olurlar. Şimdiden işe gireceklere hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı
Uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı
Uluslararası lojistik firmasına personel istihdamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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